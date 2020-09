SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [2.09.2020]

Tak wyglądał Jezus Chrystus według algorytmów AI

Holenderski fotograf Bas Uterwijk specjalizuje się w wykorzystywaniu algorytmów sztucznej inteligencji do tworzenia wiarogodnych zdjęć przedstawiających postaci historyczne. Artysta w fenomenalny sposób odwzorował już m.in. Elżbietę I Tudor, Rembrandta i Napoleona . Po kilku udanych próbach postanowił "zmierzyć się" z postacią Jezusa Chrystusa. Efekty jego pracy robią ogromne wrażenie.

Najpopularniejszy post na Twitterze

Post zamieszczony na koncie aktora Chadwicka Bosemana, który przegrał walkę z rakiem okrężnicy, w kilka godzin zyskał gigantyczną popularność . Do tej pory tweet uzyskał 7,6 mln polubień i podało go dalej aż 2,2 mln osób. 43-letni aktor, którego mogliśmy oglądać m.in. w takich filmach jak "Czarna Pantera", "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów" czy "Avengers: Wojna bez granic", zmarł 28 sierpnia po długoletniej walce z nowotworem.

Najstarszy operator drona w Polsce

Pan Michał skończył 89 lat i nie zamierza przechodzić na "technologiczną" emeryturę. "Człowiek inspiracja", jak mówią o nim wnuki, jest najstarszym operatorem drona w Polsce. - Zainteresowanie dronem jest naturalną koleją rzeczy w moim utrwalaniu wydarzeń fotografią, a w późniejszych latach filmem. Robiłem zdjęcia od 1947 roku, dwuobiektywową lustrzanką - zdradza pan Michał. - Motywacją do uczenia się nowych rzeczy jest strach przed zanikiem mózgu - dodaje. Więcej na temat sympatycznego seniora przeczytacie w tym artykule .

Elon Musk podaje szczegóły lotu na Marsa

Dyrektor generalny SpaceX, Elon Musk, przedstawił swoje wielkie ambicje zbudowania samowystarczalnego miasta na Marsie do roku 2050. - Myślę, że dotarcie na Marsa nie jest kwestią podstawową. Jest nią zbudowanie bazy, czyli samowystarczalnego miasta na Marsie. Chcę jednak podkreślić, że jest to bardzo niebezpieczna misja. Jest szansa, że koloniści nie przeżyją, a na pewno będzie to bardzo trudne - mówił miliarder podczas wydarzenia. Więcej na ten temat przeczytacie w tym artykule.