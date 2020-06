SkróTech: Najważniejsze wiadomości dnia [19.06.2020]

Ostatnia szansa na dopisanie się do listy wyborczej. Zamieszanie na polskiej giełdzie przez premierę gry. Niezwykłe odkrycie w Układzie Słonecznym i jeszcze bardziej zapierające zdjęcia Drogi Mlecznej wykonane... smartfonem. Oto najciekawsze wiadomości dnia.

Wybory 2020 i ostatni moment na dopisanie się do rejestru

Wydłużony został czas na dopisanie się do rejestru wyborców przez internet - teraz nie do niedzieli, a do wtorku możemy złożyć wniosek online. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, zajrzyjcie do naszego poradnika. To już ostatni moment.

Koronawirus - kolejne niepokojące doniesienia

Naukowcy z Uniwersytetu Alberty potwierdzili, że zapalenie spojówek to kolejny, często występujący objaw koronawirusa. Wbrew wcześniejszym ustaleniom, zapalenie spojówek może występować jeszcze nim, pojawią się inne, typowe objawy COVID-19. Badacze uważają, że każda osoba, u której stwierdzono zapalenie spojówek, powinna wykonać test na SARS-CoV-2.

Fotograf Roku NASA

Dzisiaj NASA postanowiła docenić swoich fotografów, dzięki czemu zdjęcia udostępniane przez Agencję Kosmiczną zyskały oficjalnie autorów. Dzięki nim wiemy, jak wygląda praca w laboratoriach czy co dzieje się na ćwiczeniach astronautów. Najlepsze zdjęcia kosmosu możecie zobaczyć w serwisie Fotoblogia.

Jednak nie trzeba być profesjonalistą, by wykonać niezwykłe zdjęcie Drogi Mlecznej. Dowiódł tego jeden z naszych kolegów z serwisu Komórkomania, który wykonał taką fotografię z pomocą smartfona.

Zobacz też: Pierwsze takie zdjęcia księżyca Jowisza. Europa na niezwykle szczegółowym zbliżeniu

Zaskakująca kula ognia na niebie

Pozostając przy tematach “nie z tego świataz tego świata”, warto wspomnieć też o niezwykłym zjawisku, jakie zaobserwowali mieszkańcy Australii. Na niebie pojawiła się płonąca kula. Na szczęście niezwykłe zjawisko nagrał jeden ze świadków zdarzenia, dzięki czemu naukowcy mogą wyjaśnić, czym był tajemniczy obiekt na niebie.

Dziewczynka płacząca krwią

Lekarzom udało się ustalić, co było przyczyną krwawych łez, jakimi płakała 11-letnia dziewczynka z Indii. Okuliści z All India Institute of Medical Sciences w New Delhi szczegółowo opisali dziwne i niezwykle rzadkie zjawisko medyczne, znane jako hemolakria. O wynikach badania możecie przeczytać tutaj.

CD Projekt zalicza spadek