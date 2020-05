SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [19.05.2020]

Huawei, póki co nie uczestniczy w budowie infrastruktury 5G

Sieć Plus ogłosiła uruchomienie pierwszej w naszym kraje komercyjnej sieci 5G. Z początkiem maja uruchomione zostało 100 nadajników, które objęły sygnałem 900 tys. Polaków. Plus zbudował swoją sieć 5G we współpracy ze szwedzkim Ericssonem.