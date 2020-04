SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [17.04.2020 r.]

Radioaktywna chmura nad Polską?

Nie dajcie się oszukać! W sieci zaczęło krążyć wideo, które ma prezentować radioaktywną chmurę po pożarze w Czarnobylu. Tytuł jednoznacznie wskazuje na to, że mamy do czynienia z zagrożeniem, które, co więcej, może skierować się ku Polsce. Eksperci wyjaśniają jednak, że nie ma się czego obawiać.