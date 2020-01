SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [17.01.2020]

Nigeria chce polecieć w kosmos, Australia wreszcie z deszczem czy nowa usługa Microsoftu w Polsce. Podsumowujemy dzień w świecie technologii.

Wreszcie dobre wieści z Australii. Burze dotarły do kraju, przynosząc pomoc w gaszeniu pożarów oraz ulgę mieszkańcom wyczekującym końca suszy. Niestety, coś, co ma być zbawieniem, bardzo szybko stać może się kolejnym problemem. Jeśli opady będą intensywne, to w ciągu najbliższych dni Australia zmagać może się z powodziami.