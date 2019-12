SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [16.12.2019]

16 grudnia 2019 roku może okazać się przełomowym dniem dla esportu w Polsce. Polski Związek Sportów Elektronicznych dołącza do Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich. Press Association wybrało najlepsze zdjęcia 2019 roku, a najnowsze Google Chrome dla Androida ma... spory problem. Oto, co działo się w świecie technologii i nauki.

To historyczny dzień dla milionów fanów esportu w Polsce. Podczas Kongresu Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich (PKSN), Polski Związek Sportów Elektronicznych, instytucja promująca esport nad Wisłą, został oficjalnie 50. członkiem Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich .

To symboliczna chwila, która znacząco zbliża do siebie światy sportu i e-sportu w Polsce. Polski Związek Sportów Elektronicznych stał się pierwszą instytucją esportową w Polsce, która dołącza do tego grona.