SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [16.04.2020 r.]

Niezwykłe odkrycie NASA

Naukowcy z NASA za pomocą danych z Kosmicznego Teleskopu Keplera odkryli wyjątkową planetę. Obiekt, który początkowo przeoczono jest bardzo podobny do Ziemi. Kepler-1649c znajduje się w ekosferze, czyli w obszarze wokół gwiazdy, pozwalającym na powstanie życia. Ciało niebieskie jest oddalone od naszej planety o 300 lat świetlnych. Egzoplaneta jest większa od Ziemi zaledwie 1,06 razy. Ilość promieniowania świetlnego jaką Kepler-1649c otrzymuje od swojej macierzystej gwiazdy wynosi w przybliżeniu 75 procent promieniowania otrzymywanego przez Ziemię od Słońca. Oznacza to, że mogą panować tam temperatury zbliżone do ziemskich.