SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [16.01.2020]

Wieczór pod znakiem Cyberpunka 2077. Mamy dla was dwie wiadomości dotyczące gry - dobrą i złą. Data premiery została przesunięta, owszem. Ale dowiedzieliśmy się także czegoś nowego.

Cyberpunk 2077 nie jest jedyną produkcją w tym klimacie, nad którą pracuje CD Projekt RED. Jak udało nam się potwierdzić, Cyberpunk 2077 Online zostanie wydany jak oddzielna produkcja klasy AAA . No i oczywiście pojawi się jeszcze później, niż główna gra przełożona na 17 września.

Cyberpunk 2077 Online - będzie samodzielną produkcją, ale nie prędko

Oprócz informacji o przełożeniu daty premiery, dowiedzieliśmy się także, że na Cyberpunka Online również nie mamy co zacierać rąk. Gra nie pojawi się szybko. - Premiera trybu multiplayer dla "Cyberpunka 2077" w 2021 roku jest mało prawdopodobna - poinformował Michał Nowakowski, członek zarządu CD Projekt, cytowany przez PAP.

Datę premiery gry przełożono na 17 września 2020 roku. Co na to miliony fanów czekających na produkcję roku, może nawet dekady? Przyjęli to z niebiańskim spokojem. Większość fanów zrozumiała przekaz CD Projekt Red i zdecydowanie wolą poczekać dłużej, niż dostać niedopracowaną grę.