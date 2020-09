SkróTech: Najważniejsze wiadomości dnia [16.09.2020]

NASA: weszliśmy w zupełnie nowy cykl słoneczny

NASA potwierdza, że rozpoczął się 25. cykl słoneczny. - Prowadzimy szczegółowy rejestr kilku maleńkich plam słonecznych, które wyznaczają początek i wzrost nowego cyklu - powiedział Frédéric Clette, dyrektor World Data Center Sunspot Index and Long term Solar Observations. Naukowiec podkreśla, że drobne plamy słoneczne są zwiastunem przyszłych ogromnych rozbłysków i koronalnych wyrzutów masy ze Słońca . Więcej na ten temat przeczytacie w tym artykule .

Airbus szuka sposobów na oszczędności

Międzynarodowy koncern lotniczy Airbus bada nowy sposób oszczędzania paliwa przez samoloty. Chodzi o latanie w formacji, która przypomina stado migrujących gęsi. Pierwsze testy z udziałem dwóch samolotów A350 firmy rozpoczęły się już w marcu 2020 r. Według dyrektor generalnej Airbus UpNext Bour Schaeffer, A350 mogłyby w ten sposób zaoszczędzić od pięciu do dziesięciu procent zużywanego paliwa . Takie rozwiązanie niesie za sobą jednak pewien poziom ryzyka .

Masowe wymieranie ptaków w USA

Tysiące migrujących ptaków poniosło śmierć w niewytłumaczalny sposób w południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych - informuje "The Guardian". Zdaniem ornitologów, wydarzenie jest narodową tragedią, która może mieć ścisły związek z kryzysem klimatycznym. - Ptaki, które znajdujemy po upadku to dosłownie skóra i kości - napisała na Twitterze Allison Sala, absolwentka New Mexico State University. Więcej na ten temat przeczytacie w tym artykule.