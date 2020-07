SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [15.07.2020 r.]

USS Bonhomme Richard – pływająca baza amerykańskiej piechoty morskiej

Doniesienia o pożarze na USS Bonhomme Richard to dobra okazja, by przypomnieć, czym są okręty typu Wasp. Te pływające miasta – drugie pod względem wielkości jednostki amerykańskiej floty – to okręty desantowe marines o imponujących możliwościachtu wstaw treść.