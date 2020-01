SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [15.01.2020]

Sonda Juno zbliżyła się do Jowisza, SpaceX szykuje się do ostatniego poważnego testu, a w USA trwa szaleństwo na punkcie Wiedźmina. Już wkrótce otwarcie największego parku wodnego w Europie oraz, co niewykluczone - montaż telebimu na cmentarzu.

NASA i SpaceX przygotowują się do ostatecznego testu (Shutterstock.com)

Sonda Juno wysłana przez NASA w 2011 dostarczyła Agencji Kosmicznej kolejne niesamowite zdjęcia największej planety Układu Słonecznego. Fotografie zapierają dech w piersiach. NASA zwraca uwagę na pojawiające się jasnobiałe chmury i burzę zwaną "białym owalem". Więcej na ten temat przeczytacie w tym artykule.

SpaceX i NASA szykują się do poważnego testu

NASA i SpaceX przygotowują się do ostatniego testu poprzedzającego pierwszy załogowy lot na pokładzie Crew Dragon. W jego ramach eksperci sprawdzą działanie systemu ucieczkowego zainstalowanego na statku. Bezzałogowy lot testowy zaplanowano na 18 stycznia, na godzinę 14:00 CET. W trakcie testu, w niecałe 1,5 minuty od startu pojazd Crew Dragon uruchomi tryb ucieczki, pokazując zdolność bezpiecznego oddzielenia się od rakiety Falcon 9. Więcej informacji na temat tego wyjątkowego wydarzenia znajdziecie w tym artykule.

W USA szaleją na punkcie Wiedźmina

Sukces serialu "The Witcher" Netfliksa, po raz kolejny przerósł oczekiwania twórców. Amerykańskie wydawnictwo Orbit Books poinformowało, że zainteresowanie książkami Sapkowskiego jest na tyle ogromne, że dodrukowuje pół miliona egzemplarzy. Popularność serialu przełożyła się także na inne produkcje, których głównym bohaterem jest Geralt z Rivii. Więcej informacji na ten temat znajdziecie czytając ten artykuł.

Suntago Wodny Świat - otwarcie już wkrótce

Suntago Wodny Świat będzie największym wodnym parkiem rozrywki w Europie. Obecnie trwają ostatnie prace wykończeniowe, co oznacza, że już niedługo będziemy mogli planować wypoczynek nad wodą we Wręczy pod Mszczonowem. Na terenie parku znajdzie się 3500 m2 basenów, 32 zjeżdżalnie wodne oraz 2500 m2 saun termalnych. Nie zabraknie również różnych stref rozrywki, w tym tych dla najmłodszych. Poza atrakcjami wewnątrz hali, nie zabraknie też tych na świeżym powietrzu. Więcej na temat tego niezwykłego miejsca w tym artykule.

