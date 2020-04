SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [14.04.2020]

An-225 wylądował na płycie lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie. To pierwsza wizyta tego samolotu w stolicy Polski. Wcześniej dwa razy lądował w Poznaniu. Tym razem wizyta giganta ma jednak wyjątkowy cel. Do Polski trafiło 250 ton sprzętu medycznego, niezbędnego do walki z COVID-19.

Naszej redakcji udało się ustalić, kto pilotował Antonova 225 podczas lotu do Polski. Dmitrij Antonow - a dla kolegów z samolotu po prostu Dima. Tak przedstawiły go linie Antonov Airlines w rozmowie z WP Technologie. To on pilotował olbrzymiego An-225. Wraz z nim na pokładzie był drugi kapitan - Siergiej Tarasyuk oraz drugi pilot - Siergiej Syrovenko.