SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [13.05.2020]

Wyniszczanie środowiska naturalnego doprowadzi do większej ilości pandemii – alarmują naukowcy. Neuralink, firma Elona Muska zapowiedziała, że w ciągu roku mogą rozpocząć wszczepianie implantów w mózg. Astronomowie odkryli planetę podobną do Ziemi ok. 28 tys. lat świetlnych od niej.

Elon Musk. (Getty Images)