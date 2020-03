SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [11.03.2020]

Największe targi gamignowe zostały odwołane. E3, czyli Electronic Entertainment Expo nie odbędą się w tym roku. W ciągu dnia polskich internautów nawiedziła awaria Facebooka. Koronawirus rozprzestrzenia się i został uznany za pandemię przez WHO.

Awaria Facebooka w Polsce - nie dało się załadować witryny

11 marca doszło do specyficznej awarii Facebooka. Dotyczyła jedynie użytkowników z Polski i to nie wszystkich. Internauci zgłaszali problemy z otwarciem witryny w wersji desktopowej. Problem nie istniał w przypadku wersji mobilnej, czyli aplikacji dla Android czy iOS.

Rośnie ilość zarażonych koronawirusem z Wuhan, a WHO ogłasza pandemię

Na całym świecie stwierdzono już 125,605 przypadków choroby COVID-19, a w jej wyniku zmarło już 4605 osób. Dziś we Włoszech potwierdzono kolejne 2,313 zarażonych, łącznie dając 12,462 chorych. WHO zdecydowało się określić sytuację pandemią. W Polsce liczba potwierdzonych przypadków wzrosła do 31.

WHO zwraca uwagę na poziom rozprzestrzeniania się, intensywność, jak i alarmujący poziomem brak działań. Sytuacja jest niepokojąca - "W ciągu ostatnich dwóch tygodni liczba przypadków choroby COVID-19 poza Chinami zwiększyła się trzynastokrotnie, a liczba dotkniętych koronawirusem państw potroiła się" - zaznaczył szef Światowej Organizacji Zdrowia.