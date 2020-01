SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [09.01.2020]

Nowe informacje w sprawie ataku rakietowego w Iraku oraz katastrofy samolotu pod Teheranem. Coraz więcej ofiar pożarów w Australii, Tesla pobija kolejny rok, a IKEA wprowadza do menu sztuczne mięso. Oto, co działo się w świecie technologii i nauki.

Amerykańskie media powołując się na źródła w Pentagonie poinformowały, że samolot pasażerski Boeing 737 należący do ukraińskich linii lotniczych, który rozbił się w Iranie, został omyłkowo zestrzelony . Maszyna, na pokładzie której znajdowało się 176 osób została trafiona pociskiem obrony przeciwlotniczej Tor M-1. Telewizja CBS News poinformowała, że odłamki pocisku zostały odnalezione na miejscu tragedii.

Wkrótce "potężniejsza zemsta". Gwardia Rewolucyjna Iranu ostrzega USA

Coraz więcej ofiar pożarów w Australii

Tesla pobija kolejny rekord

Akcje Tesli idą w górę i osiągają niemal rekordowy poziom 500 dolarów za akcję , notując ciągły wzrost od grudnia. Elon Musk nieustannie zdaje się podsycać zainteresowanie akcjonariuszy kontrowersyjnymi komentarzami. Nic dziwnego - od początku roku wartość akcji skoczyła o 17 procent. Zagraniczni analitycy twierdzą, że może być to także efektem konfliktu zbrojnego pomiędzy Iranem a USA.

IKEA stawia na sztuczne mięso

Bezmięsna rewolucja trwa w najlepsze. IKEA postanowiła rozszerzyć swoją ofertę dla wegan, wprowadzając oprócz wegańskich klopsików i hot dogów nowe danie na bazie... sztucznego mięsa. Jak tłumaczą przedstawiciele marki Unilever The Vegetarian Butcher, sztuczne mięso nie ustępuje "pod względem tekstury i smaku mięsu zwierzęcemu". O tym co znajdzie się w menu oraz do kiedy można spróbować nowych dań przeczytacie w tym artykule.