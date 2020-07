SkróTech: Najważniejsze wiadomości dnia [08.07.2020]

Ekstremalne zjawiska pogodowe zdarzają się częściej

Do takich wniosków doszli naukowcy analizujący dane z ponad 36 000 stacji pogodowych. fale upałów czy ulewne deszcze będą zdarzać się coraz częściej i niestety w dużej mierze jest to "zasługa" działalności człowieka. Na ten temat udało nam się porozmawiać ze Zbigniewem Karaczunem , ekspertem Koalicji Klimatycznej.

Kolejne konsekwencje globalnego ocieplenia zauważymy… w naszych portfelach. Zdaniem ekspertów, wyższe temperatury do 2100 r. mogą obniżyć światowy PKB o ponad 20 proc. To kolejny dowód na to, że zmiany klimatu są jednym z czynników napędzających nierówności społeczne.