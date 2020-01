SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [08.01.2020]

Atak rakietowy Iranu, katastrofa samolotu pod Teheranem, kolejny wymierający gatunek oraz oszustwa - cóż, rok 2020 mógł zacząć się lepiej. Oto, co działo się w świecie technologii i nauki 08.01.2020.

Iran wystrzelił pociski w kierunku dwóch amerykańskich baz znajdujących się na terenie Iraku . Ostrzelanie baz wojskowych USA to odwet za zabicie przez amerykańskich żołnierzy generała Kasima Sulejmaniego - dowódcy brygady Al-Kuds, sił specjalnych Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Jak potwierdził Mariusz Błaszczak, żaden z polskich żołnierzy w Iraku nie ucierpiał po atakach rakietowych na bazy Al Asad i Irbil.

Iran. Samolot Boeing 737 rozbił się pod Teheranem

Samolot pasażerski Boeing 737 należący do ukraińskich linii lotniczych Ukrainian International Arlines rozbił się zaraz po starcie z lotniska w Teheranie . Wśród 176 ofiar znaleźli się obywatele siedmiu krajów. Jakby mało było problemów w tym gorącym regionie, doszedł kolejny - w pobliżu elektrowni jądrowej doszło do silnego trzęsienia ziemi.

Bezpowrotnie straciliśmy jeden gatunek

2020, jak widać powyżej, nie zaczyna się dobrze. A to nie koniec złych wiadomości. Już wiadomo, że wiosłonos chiński to kolejne zwierzę, które przeszło do historii.