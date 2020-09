Skrótech. Najważniejsze wiadomości dnia [08.09.2020 r.]

Zmiana diety może zrekompensować lata emisji gazów cieplarnianych

Zastępując mięso i nabiał pokarmami zawierającymi białko roślinne, możemy zwolnić wiele z pozostałych gruntów, które zostaną wykorzystane do tworzenia ekosystemów pochłaniających CO2 – informuje Science Alert .

"Robot napisał ten artykuł. Przeraża cię to, człowieku?" – Guardian publikuje tekst autorstwa SI

Brytyjski portal i dziennik The Guardian opublikował na swoich łamach felieton autorstwa GPT-3 – otwartego modelu opartego o sztuczną inteligencję, który potrafi stworzyć tekst do złudzenia przypominający "ludzki" artykuł. – Zaznaczmy na początku, że nie pragnę zniszczyć ludzkości – napisał w swoim felietonie GPT-3 .

Xbox Series S z oficjalną ceną w Polsce

Nie tak to sobie chyba Microsoft wyobrażał. Ale mleko się rozlało, wyciek okazał się wiarygodny, trzeba było uderzyć się w pierś. I w ten sposób już wiemy : Xbox Series S będzie w Polsce kosztować 1349 zł.

Niesamowite sceny inspirowane Call of Duty. Fotograf zbudował miniatury

Call of Duty to seria wojennych gier wideo, która odznacza się nie tylko linią fabularną, ale bardzo rozbudowaną rozgrywką. Filmowe wstawki nadają całości jeszcze większego realizmu. Wykorzystał to Felix Hernandez, który stworzył wyjątkową serię zdjęć, inspirowaną grą.