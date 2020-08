Skrótech. Najważniejsze wiadomości dnia [07.08.2020]

Redmi 9A wchodzi do Polski. To jeden z najtańszych smartfonów w ofercie

Redmi 9A to smartfon z podstawowym wyposażeniem, który grzeszy dużym akumulatorem i niską ceną. Niedługo kupicie go w polskich sklepach , a z czasem i u operatorów.

State of Play za nami. Wszystko co chcielibyście wiedzieć, ale baliście się zapytać

Konferencja Sony była bogata w gry na Playstation. Szkoda, że o tak wielu z nich szybko zapomnimy. Niby Sony ostrzegało, że nie pokaże na State of Play nic wielkiego. Ale człowiek i tak się łudził. I co dostał? W głównej mierze zbiór gier, z których część trafi do puli “tego drugiego tytułu dodawanego do PS Plus”. Brzmi to nieco okrutnie, ale podobnie jak zdanie kończące prezentacje: zapowiedź przyszłości Playstation.