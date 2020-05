SkróTech: Najważniejsze wiadomości dnia [06.05.2020]

Wybory 2020 to wciąż zagadka

Polacy nie są gotowi na szczepionkę przeciwko COVID-19

Koronawirus to kolejny temat, który mocno niepokoi Polaków. Mimo ogromnych trudności, jakie wprowadził do naszej codzienności, wiele osób zdaje się nie do końca rozumieć zagrożenie. Świadczyć o tym może chociażby gotowość Polaków do zaszczepienia się przeciwko SARS-CoV-2. "Odsetek osób, które mówią, że się nie zaszczepią, zdecydowanie budzi niepokój i jest dla mnie zaskoczeniem", zauważa epidemiolog. Czy jesteśmy gotowi na konsekwencje?