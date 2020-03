SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [05.03.2020]

"Krew" lodowców niepokoi badaczy na Antarktydzie, Los Angeles ogłasza stan wyjątkowy, a NASA publikuje wyjątkowe zdjęcia. Poznaliśmy też pierwszego białego orangutana oraz nazwę łazika, który latem tego roku wyruszy na Marsa. Zapraszamy na SkróTech.

Los Angeles ogłasza stan wyjątkowy. Co z targami E3?

NASA publikuje niezwykłe zdjęcia

NASA niejednokrotnie udostępniała zdjęcia Marsa, jednak dopiero teraz agencji udało się z takimi szczegółami uwiecznić panoramę Czerwonej Planety. Najnowsza fotografia Marsa jest wersją w najwyższej do tej pory rozdzielczości - 1,8 mld pikseli . Panorama pokazuje region Glen Torridon w Mount Sharp, centralny punkt krateru Gale, w którym łazik Curiosity wylądował w sierpniu 2012 roku. Więcej na ten temat przeczytacie w tym artykule .

Jedyny taki orangutan na świecie

Orangutan Alba został uratowany z niewoli przez Borneo Orangutan Survival Foundation w 2017 roku. Wolontariusze znaleźli go w niewielkiej klatce w wiosce Tanggirang w centralnym Kalimantanie. Był tam trzymany jako zwierzę domowe. Jego wybawcy natrafili na niezwykle smutny widok - niebieskooka małpa o białym futrze była odwodniona i niedożywiona. Ponad rok po tym, jak został wypuszczony na wolność, orangutan albinos został sfotografowany w lasach Borneo. Zdjęcia znajdziesz w tym artykule .

Perseverance - oto oficjalna nazwa łazika marsjańskiego

Perseverance - oto laureat konkursu NASA "Name the Rover". Zwycięska nazwa pokonała w finale 8 konkurencyjnych propozycji. Propozycję zgłosił Alexander Mather, uczeń gimnazjum w Wirginii. Łazik wyruszy na Marsa latem tego roku. Przełomowa misja ma przybliżyć astronomów do spełnienia ich wielkich planów - kolonizacji Czerwonej Planety. Więcej na temat wyjątkowego konkursu NASA oraz misji łazika Perseverance przeczytacie w tym artykule.