SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [03.07.2020]

Hydroksychlorochina jednak pomaga w leczeniu COVID-19? Lekarze udostępnili wyniki nowych badań. We Włoszech pełno śmieci. Aż 300 tysięcy ton maseczek zaśmieca środowisko. Doszły do nas również niepokojące słuchy o praktykach Samsunga. W Korei Południowej oraz USA smartfony wyświetlają reklamy w aplikacjach. To i wiele więcej wydarzyło się w świecie nauki i technologii.

Plaga śmieci we Włoszech (YouTube)