SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [03.03.2020]

Aplikacja WhatsApp na iOS oraz Android wreszcie otrzymała tryb ciemny. NASA ogłasza rekrutację do programu Artemis oraz lotu na Marsa, a Realme oficjalnie wchodzi do Polski.

3 marca 2020 roku WhatsApp otrzymał tryb ciemny (dobreprogramy.pl, Fot: Oskar Ziomek)

Pierwszy raz od czterech lat NASA rozpoczęła specjalny proces rekrutacji. Do 31 Marca poszukują chętnych do zostania pionierami podboju Układu Słonecznego. Możliwe zarobki to od 104 898 do 161 141 dolarów rocznie.

Jednakże udział w rekrutacji mogą wziąć jedynie obywatele Stanów Zjednoczonych. Nie oznacza to co prawda, że nie będzie wielu zgłoszeń. W 2017 roku zgłosiło się ponad 18 tysięcy ludzi, z czego wybrano zaledwie 12.

WhatsApp z długo wyczekiwaną funkcją - trybem ciemnym

WhatsApp to jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Pobrano go już ponad 5 miliardów razy, a aktywnie korzystają z niego 2 miliardy ludzi co najlepiej pokazuje skalę popularności. Ale dopiero dziś do aplikacji trafiła wręcz podstawowa funkcja - tryb ciemny.

Po ponad 2 latach od zapowiedzi, WhatsApp nareszcie otrzymuje tryb ciemny. Dziś zadebiutował w wersjach zarówno na Android jak i iOS, po miesiącach testów na obydwu platformach. Funkcja była na tyle wyczekiwana, że o jej uruchomieniu poinformował sam Mark Zuckerberg. Jeśli korzystacie z trybu ciemnego na poziomie systemu iOS 13 lub Android 10, WhatsApp automatycznie uruchomi nową funkcję.

Kwasy Omega-3 mogą powodować nowotwory

Kwasy Omega-3 są powszechnie uważane za jedne z najzdrowszych dla człowieka, jednak najnowsze badania przypominają, że tak jak wszystkie tłuszcze - te również w nadmiarze mogą nam szkodzić. Naukowcy są zdania, że mogą przyczyniać się do rozwoju niektórych nowotworów.

Realme - nowy gracz na rynku smartfonów w Polsce

Realme już niedługo wkroczy na polski rynek. Pierwszym modelem dostępnym w naszym kraju będzie flagowiec z obsługą sieci najnowszej generacji - 5G. To kolejny chiński producent smartfonów na naszym rynku, czy uda mu się pokonać Huawei albo Xiaomi?