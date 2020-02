SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [03.02.2020]

Smartfony "blokujące" ruch drogowy na Google Maps, odkrycie z czasów Mieszka I czy koniec BlackBerry. Oto, co działo się 3 lutego w świecie technologii.



Na ulicy nie ma samochodów, a mimo to Google Maps pokazuje korek. Niemożliwe? A jednak, co udowodnił Simon Weckert. Za pomocą 99 smartfonów umieszczonych w wózku oszukał usługę Google'a. Mapy uznały, że skoro 99 telefonów porusza się wolno, to znaczy, że mamy do czynienia z drogowym korkiem. Nic bardziej mylnego - kolejny dowód na to, że nie zawsze warto ufać technologii.