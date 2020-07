SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [01.07.2020 r.]

Seniorzy przekonują się do transakcji bezgotówkowych, w Chinach odkryto nowy szczep wirusa świńskiej grypy H1N1 i radio, które łączy w sobie wszystko to, o czym marzyli wynalazcy globalnego internetu. Oto, co dziś działo się w świecie nauki i technologii.

(PAP)