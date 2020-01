SkróTech. Najważniejsze informacje dnia w skrócie [23.01.2020]

Chiński wirus przyczynił się do popularności gry o wirusie, soundtrack z "Wiedźmina" Netflixa w końcu pojawi się na Spotify, a Lego wysłało w kosmos makietę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej z klocków. Oto najciekawsze, technologiczne informacje dnia 23.01.2020.

Koronawirus doprowadził do objęcia kwarantanną wielomilionowego miasta Wuhan w Chinach. Oprócz tego wirus doprowadził do wyniesienia na 1. miejsce gry na komórki Plague Inc., w której gracze starają się rozwinąć własnego wirusa i zarazić nim jak największą część ludności.