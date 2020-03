SkróTech, czyli najważniejsze informacje dnia [24.03.2020]

Peta, organizacja walcząca o prawa zwierząt przyczepiła się do wyjątkowo niewinnej gry komputerowej - Animal Crossing: New Horizons. To symulator małomiasteczkowego życia o przyjaznej grafice. Chociaż gra jest niezwykle "pokojowa", to podpadła obrońcom zwierząt, bo... można w niej łowić ryby.