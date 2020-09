SkóTech: Najważniejsze wiadomości dnia [04.09.2020]

Witamina D w walce z COVID-19

Temat skuteczności witaminy D w walce z koronawirusem powraca co jakiś czas. Większość badań jest zgodna co do tego, że niedobór witaminy D może prowadzić do cięższego przebiegu COVID-19. Naukowcy jednak ostrzegają przed samodzielnym suplementowaniem witamin, ponieważ ich nadmiar może być równie niebezpieczny, co niedobór.