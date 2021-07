Skoki spadochronowe psów. Rosyjska armia testuje nowy sprzęt

Wspomniane uprzęże mogą posłużyć do skoków spadochronowych z niemal każdym gatunkiem psa, który jest wykorzystywany w rosyjskiej armii. Będą one miały duże znaczenie w przypadku konieczności dostarczenia psa na miejsce, w którym niemożliwe jest lądowanie samolotu lub helikoptera. Do tej pory armia rosyjska nie posiadała podobnego rozwiązania.