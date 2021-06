WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne facebook + 2 biznes w internecieWebinar Maciej Sierpień Dzisiaj, 30-06-2021 13:08 Materiał powstał we współpracy z Facebookiem Skok trwa 55 sekund. Poszukiwanie odważnych klientów to wiele tygodni Przy pierwszym skoku ze spadochronem, dobrze jest mieć za plecami doświadczonego instruktora. Przy promocji firmy w mediach społecznościowych warto skorzystać z pomocy eksperta od marketingu i sprzedaży. Taką możliwość daje przedsiębiorcom udział w programie #FirmaNaNowo z Facebookiem. Share Małgorzata i Kamil Purowie oraz ich szkoła spadochronowa Omega Skydive Źródło: Facebook.com Coraz więcej Polaków decyduje się dziś na własną działalność. Co więcej, jak podaje Ministerstwo Rozwoju, już ponad połowa z nas zakłada firmę online. W pierwszym kwartale tego roku z takiej formy wpisu do CEIDG skorzystało 54 proc. przedsiębiorców. Dla porównania w 2020 roku było to zaledwie 20,7 proc. Internet staje się też podstawowym narzędziem rozwoju biznesu. Media społecznościowe to dla wielu firm pierwszy i najważniejszy kanał komunikacji z klientami. Warto nauczyć się skutecznie go wykorzystywać. Tak jak Małgorzata i Kamil Purowie. W tandemie łatwiej Małżeństwo prowadzi na Śląsku jedną z najstarszych szkół spadochronowych w Polsce. Od lat działają na terenie lotniska Aeroklubu ROW Rybnik. Jak podkreślają, skoku ze spadochronu nie da się porównać z niczym innym. To doskonały sposób na to, by oderwać się od szarej codzienności, zapewnić sobie wspaniałe wspomnienia i spełnić marzenie o wzniesieniu się w przestworza – zachęcają na swojej stronie internetowej. Amatorom ekstremalnych wrażeń Omega Skydive oferuje skoki w parze z instruktorem, który jest wyposażony w specjalny spadochron, tzw. tandem. Jego czasza została przystosowana do skoku dwóch osób. Natomiast pasażer podczepiony jest do spadochronu przy pomocy specjalnej uprzęży mocującej. W tandemie skacze się z wysokości 3-4 tys. metrów. Przed otwarciem spadochronu prędkość swobodnego spadania przekracza 200 km/h. Stan ten – w zależności od wysokości, z jakiej został wykonany skok, trwa od 35 do 55 sekund. Otwarcie spadochronu głównego następuje na wysokości około 1,7 tys. metrów, po czym następuje szybowanie na otwartej czaszy nawet przez 10 minut. Klienci szkoły Omega Skydive w tym czasie mają możliwość spróbowania samodzielnego sterowania lotem, podczas gdy doświadczony instruktor czuwa nad jego przebiegiem. #FirmaNaNowo z Facebookiem. Poznaj historię Omega Skydive Czy skoki spadochronowe są bezpieczne? Lęk przed wysokością lub obawy o sprawność sprzętu spadochronowego to największa przeszkoda przed podjęciem decyzji o oddaniu pierwszego skoku. - Staramy się przekazać ludziom, że skoki spadochronowe są pozytywną adrenaliną, nie są niebezpieczne same w sobie. Chcemy, aby nasi klienci od razu mieli skojarzenie, że skok ze spadochronem jest bezpieczny – mówi Kamil Pura, właściciel szkoły. Przełamanie bariery strachu kończy się najczęściej w momencie wejścia do samolotu. Nie zdarza się, żeby ktoś w ostatniej chwili zrezygnował ze skoku. Jak siedzi się na progu maszyny, patrzy na ziemię z góry, to aż żal nie skorzystać i nie poczuć tych emocji – uśmiecha się Małgorzata Pura. Jak przekonać niezdecydowanych? Właściciele szkoły dzięki długoletniej działalności i profesjonalizmowi zdobyli zaufanie klientów. Co wcale nie oznacza, że zamierzają spocząć na laurach. Cały czas starają się docierać do nowych fanów ekstremalnych wrażeń. Najczęściej do komunikacji z nimi wykorzystują swoją stronę internetową oraz media społecznościowe. Jak wynika z badań*, 63 proc. właścicieli małych i średnich firm w Polsce przyznaje, że korzystanie z Facebooka zapewnia im lepszy dostęp do nowych klientów. Co drugi twierdzi, że serwis przyczynia się do poprawy satysfakcji klientów. Mimo to, stosunkowo niewiele firm potrafi w pełni wykorzystywać narzędzia i usługi, które oferuje Facebook. I to właśnie z myślą o nich stworzono program #FirmaNaNowo z Facebookiem. #FirmaNaNowo z Facebookiem to program, w którym małe firmy przechodzą internetowe rewolucje pod okiem eksperta w dziedzinie marketingu i sprzedaży online. W przyjaznej, luźnej atmosferze wspólnie szukają rozwiązań odpowiednich dla ich biznesu. Efektem tych rozmów i konsultacji są wideoprzewodniki publikowane na stronie na Facebooku – Przestrzeń from Facebook. To dawka wiedzy zarówno dla doświadczonych e-biznesów, jak i dla właścicieli firm, którzy dopiero rozpoczynają internetową przygodę. Facebook.com Małgorzata i Kamil Purowie podczas szkolenia #FirmaNaNowo z Facebookiem Źródło: Facebook.com Prowadzącym każdy odcinek jest Karol Paciorek, popularny twórca internetowy z 10-letnim doświadczeniem w branży, kojarzony z YouTubem oraz programami Imponderabilia i Lekko Stronniczy. Jak zaznacza Jakub Turowski, szef zespołu ds. polityki publicznej Facebooka w Polsce, krajach bałtyckich, Rumunii i Bułgarii: – Facebook oferuje polskim przedsiębiorcom wiele możliwości rozwoju w zakresie prowadzenia biznesu online, m.in. cykle bezpłatnych szkoleń czy webinariów. Ostatnie miesiące jednak znacznie wpłynęły na rynek firm działających w świecie online, ponieważ pojawiły się nowe wyzwania i potrzeby. Wszystko dzieje się bardzo dynamicznie, dlatego formuła nowego programu #FirmaNaNowo z Facebookiem wpisuje się ten krajobraz biznesowy. Wideoprzewodniki dla firm Małgorzata i Kamil Purowie oraz ich szkoła spadochronowa Omega Skydive są bohaterami pierwszego odcinka. W trakcie spotkania z Pawłem Panawą, specjalistą w efektywnym wykorzystywaniu Facebooka i Instagrama w celach reklamowych, właściciele firmy dowiadują się, jakie kroki podjąć, aby zwiększyć skuteczność swojej działalności w sieci oraz zachęcić potencjalnych klientów do oddania pierwszego w życiu skoku. Odpowiedź widzowie poznają podczas premierowego odcinka #FirmaNaNowo z Facebookiem. Wszystkie programy z serii będzie można oglądać na stronie Przestrzeń From Facebook. Kolejne wideoprzewodniki po świecie e-biznesu pojawią się w lipcu. Pod koniec czerwca ruszy też seria bezpłatnych webinarów dla małych i średnich firm. Pierwszy z nich – Zbuduj swoją obecność na Facebooku i Instagramie już w środę 30 czerwca o godz. 13:00. * Ipsos (Poland Facebook SMB Survey 2019) Materiał powstał we współpracy z Facebookiem