Sklep Play Google: wykryto osiem złośliwych aplikacji. Koniecznie je odinstaluj

Łącznie osiem złośliwych aplikacji stworzonych przez cyberprzestępców wykryto w Sklepie Play. Twórcy ukryli je pod nazwami sugerującymi edytory zdjęć, dodatkowe tapety, układanki, skórki do klawiatury czy filtry do aparatu. Zamiast prawdziwych funkcjonalności, ofiary miały do czynienia z dodatkowymi rachunkami.