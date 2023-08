Skandal w Układzie Słonecznym. Mars porusza się coraz szybciej

Marsjańska doba mierzona ziemską miarą trwa 24 godziny i 37 minut. Przeczą temu jednak dane zgromadzonych przez lądownik InSign . Zgodnie z nimi doba na Marsie staje co roku coraz krótsza i udało się to zauważyć w niespełna trzy lata obserwacji.

Okazuje się, że nie doceniliśmy możliwości Marsa i kręci się on coraz szybciej wokół własnej osi. Jego tempo obrotu zostało zakwestionowane dzięki lądownikowi InSight. Zakończył on swoją misję w grudniu, ale przez cztery lata dostarczył nam wiele informacji o Marsie. Jednym z jego narzędzi badawczych był instrument nazywany RISE (Rotation and Interior Structure Experiment).