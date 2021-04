Skąd się wzięły zwierzęta? Naukowcy od lat mogli być w błędzie

Drzewo życia jest bardzo skomplikowane i dotarcie do ich najwcześniejszych korzeni jest nie lada wyzwaniem. Najnowsze badania starają się w końcu odpowiedź na pytanie, które zwierzęta był pierwsze.

Gąbki to najprawdopodobniej najstarsze zwierzęta na Ziemi

Zwierzęta to zgodnie z definicją cudzożywne organizmy wielokomórkowe. Od XIX wieku wielu naukowców uważało, że pierwszymi, które ewoluowały na Ziemi, były gąbki - najprostsze zwierzęta, które żyły nawet 760 mln lat temu.

Dalsze badania wskazywały jednak, że wcześniej niż gąbki pojawiły się żebropławy (Ctenophora), podobne do meduz zwierzęta, które są o wiele bardziej rozwinięte od gąbek. Chociaż może się to wydawać nielogiczne, to naukowcy wskazywali na dowody potwierdzające ich teorię. Były nimi, chociażby o wiele szybsze zmiany ewolucyjne.

Wielu badaczy wskazało na luki w takiej teorii, stąd były prowadzone kolejne obserwacje. Naukowcy korzystali z wielu metod, by ustalić, które zwierzęta faktycznie pojawiły się pierwsze, ale przez długi czas temat pozostawał nierozwiązany. Jednak najnowsze badania opublikowane w Nature Communications wskazują jednak, że to gąbki mogą być naszymi najstarszymi "krewniakami".

Problemy z ustaleniem jasnej linii ewolucyjnej wynikają z kilku kwestii. Przede wszystkim naukowcy przyznają, że modele, którymi do tej pory badano ten temat, nie były dostatecznie dokładne. Po drugie ewolucja nie zawsze podąża prostą ścieżką i najprawdopodobniej żebropławy ewoluowały jako osobna "gałąź" drzewa życia.

- Chociaż wydaje się to mało prawdopodobne, to jest to możliwe, że podobne, złożone cechy organizmów pojawiły się w dwóch różnych liniach ewolucyjnych - wskazuje genetyk Anthony Redmond z Trinity College Dublin w Irlandii. - Dobrym przykładem są ptaki i nietoperze: są spokrewnione, ale ich skrzydła wyewoluowały niezależnie.

Najnowsze wyniki potwierdzają odkrycie z 2020 roku - badacze podejrzewali wtedy, że gwałtowna ewolucja żebropławów wprowadziła w błąd modele ewolucyjne. To z kolei doprowadziło do przekonania, że pojawiły się one wcześniej niż gąbki.

Zweryfikowanie tej teorii było bardzo ważne z punktu widzenia wszystkich badań dotyczących ewolucji życia na Ziemi. Nowe dane prawdopodobnie nie zamykają jednak dyskusji na temat żebropławów i gąbek na dobre. Autorzy nowego badania zauważyli, że jeśli ich metody nie zostaną usprawnione, takich błędów w drzewie życia będzie więcej.