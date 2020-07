Sinice w Bałtyku. Zamknięto jedno z kąpielisk na Helu. GIS mówi o niebezpieczeństwie

Do wody można wchodzić na pozostałych plażach na Helu. Według aktualnych informacji, woda w dwóch innych tamtejszych strzeżonych kąpieliskach - "Na cyplu" i "Duża plaża" - jest wolna od sinic . GIS przypomina jednak, że sytuacja w poszczególnych miejscach może ulec zmianie. Jeśli w przybrzeżnych wodach pojawią się zakwity sinic, pracownicy sanepidu wspólnie z ratownikami podejmą decyzję o zakazie kąpieli w tamtejszych kąpieliskach.

Sinice w Bałtyku. GIS przypomina o ostrożności

Sinice to bakterie o zielonej barwie, których naturalnym środowiskiem jest woda. Ich szczególną właściwością jest zdolność do asymilacji azotu atmosferycznego. Dzięki tej umiejętności mogą bytować w różnorodnych środowiskach. GIS przypomina, że kąpiel w wodzie zanieczyszczonej sinicami może spowodować niekorzystne reakcje organizmu. Należą do nich m.in: wysypka i zaczerwienienie spojówek.