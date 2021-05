Singapur – nowoczesny i zielony naraz. Państwo pamięta o przyrodzie

Singapur - symbol współistnienia człowieka i natury

Władze państwa-miasta opracowały specjalny plan rozwoju wyspy. Ma on pozwolić na zrównoważony rozwój technologiczny oraz zapewnić obecność drzew i bujnej roślinności. Został on szeroko opisany na stronie internetowej rządu Singapuru. W niedługim czasie ma zostać posadzone co najmniej milion nowych drzew, a większość środków transportu ma opierać się na silnikach elektrycznych, a nie spalinowych. Do 2030 roku Singapur ma być znacznie bardziej zielony (dosłownie!) i ekologiczny.