Sieć 5G w UE budowana zbyt wolno? Europa w tyle za Chinami i USA

Organizacja Europejski Okrągły Stół Przemysłowców (ERT) skrytykowała w najnowszym raporcie członków Unii Europejskiej za duże opóźnienia we wprowadzeniu sieci 5G. 55 największych przedsiębiorstw technologicznych i przemysłowych UE wezwało do jak najszybszych działań na rzecz zmniejszenia dystansu do krajów takich jak USA, Chiny, Korea Południowa czy Szwajcaria.

W raporcie czytamy także, że równie słabe wyniki dotyczą efektów ulepszania infrastruktury 4G. - Jeszcze nie jest za późno, by zmniejszyć przepaść w stosunku do wiodących krajów - apeluje do Brukseli ERT. Przypomnijmy, że Chiny ogłosiły plany zainstalowania 600 tysięcy nadajników 5G do końca 2020 roku.