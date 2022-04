Bezpieczeństwo na rowerze

Poruszanie się na rowerze może mieć różne formy. Najczęściej chodzi o rekreację lub zdrową zamianę samochodu na jednoślad. By jednak w pełni cieszyć się korzystaniem z roweru, warto jest zadbać o podstawy, szczególnie o bezpieczeństwo. Właściwe poruszanie się w ruchu ulicznym to jedno. Bezpieczeństwo prawne i finansowe to drugie.

Jakie są najważniejsze zasady bezpieczeństwa?

Sprawny rower

Ideałem jest sytuacja, gdy w rowerze naprawdę wszystko działa na 100%: każda część jest regularnie serwisowana lub wymieniana, a właściciel ma pełną świadomość materiałową i techniczną. Jednak, z różnych względów, nie zawsze jest to możliwe. Kodeks ruchu drogowego wymaga więc określonego minimum: białe lub żółte światło z przodu (świecące stale lub migające), czerwone światło z tyłu (świecące stale lub migające), czerwone światło odblaskowe z tyłu, sprawny (czyli skuteczny) hamulec, sygnał dźwiękowy (np. zwykły dzwonek).

Bądź widoczny

Pod względem prawnym obowiązkowe jest tylko czerwone odblaskowe światło z tyłu. Jednak warto jest pomyśleć o dodatkowym wyposażeniu, które będzie sygnalizować i podkreślać naszą widoczność w ruchu drogowym. Niezależnie od tego, czy poruszamy się po mieście, czy po wiejskich drogach. Odblaski na szprychach, neonowa kamizelka, czy kask z dodatkowym światełkiem mogą bardzo pomóc nam i innym uczestnikom ruchu!

Poruszaj się po ścieżkach rowerowych

Jeśli tylko jest taka możliwość. Ponadto zachowujmy bezpieczny odstęp i bądźmy uważni.

Przepisy ruchu drogowego

Z najważniejszymi zasadami warto się zapoznać, tym bardziej jeśli nie posiadamy prawa jazdy i nie jesteśmy aktywnymi kierowcami. Rowerzysta też może dostać mandat, ale to naprawdę najmniejszy problem. Przepisy stworzone są po to, by wprowadzać określony porządek. Porządek ten służy życiu, zdrowiu i ładowi społecznemu.

Kask

Jeszcze nie jest wyposażeniem obowiązkowym, ale jak najbardziej wskazanym. Mówią o tym wszyscy ratownicy medyczni, którzy jeżdżą do różnych wypadków.

Zabezpieczenie roweru

Stosując zabezpieczenie kupujemy czas. Nie jest więc tak, że zapinka będzie działać w sposób nieograniczony. Jednak, z całą pewnością, warto jest utrudnić proceder potencjalnemu złodziejowi i zabezpieczyć rower.

Ubezpieczenie roweru - dlaczego warto?

Współczesne rowery nie należą do najtańszych. Dodatkowo jeśli traktujemy nasz pojazd w sposób poważny, zwykle troszczymy się o każdy jego element. Dlatego tym bardziej powinniśmy go ubezpieczyć. Nie tylko od kradzieży lub nieszczęśliwego wypadku. Do dyspozycji mamy również prawdziwe wsparcie Assistance, które polega między innymi na tym, że nawet jeśli rower popsuje się daleko od domu, odpowiednia ekipa przyjedzie i naprawi go na miejscu! Usługa ta dotyczy nawet uszkodzonej opony lub dętki!

Jeszcze do niedawna ubezpieczenie roweru było niezwykle trudne. Dziś mamy przejrzysty system, w którym wszystko jest dokładnie opisane i wyliczone. Dodatkowo ubezpieczenie roweru jest relatywnie tanie, można je szybko i sprawnie zakupić przez internet, dobierając do naszych potrzeb i w ten sposób zwiększyć swoje bezpieczeństwo. W zależności od tego jaki wybierzemy pakiet, będziemy chronieni na wielu płaszczyznach. Ubezpieczyć możemy również wyposażenie, rowery elektryczne i elektryczne hulajnogi!

Ubezpieczenie rowerzysty - bądź bezpieczny!

Warto pomyśleć o opcji NNW czyli ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie to obejmuje nie tylko prawne skutki kolizji, ale również zdrowotne konsekwencje, które przecież mają miejsce. Odszkodowanie na leczenie, czy rehabilitację to przywilej, o który musimy zadbać sami, zanim coś złego się wydarzy.

OC rowerzysty zabezpiecza nas, jeśli to my spowodujemy szkodę, na przykład: zarysujemy czyjś samochód lub potrącimy kogoś. Poruszając się jednośladem jesteśmy takimi samymi uczestnikami ruchu, jak wszyscy. Nie jesteśmy bezkarni, choć wielu rowerzystów tak się zachowuje. Takie ubezpieczenie można kupić online. Sprzedawane są też całe pakiety, czyli ubezpieczenia roweru i rowerzysty.

Warto więc ubezpieczyć się, niezależnie od tego, czy jeździmy po mieście, czy po wymagających terenach górskich. Nasza uważność czasami nie wystarcza, gdyż kierowcy nie zawsze nas widzą, podobnie jak inni rowerzyści i uczestnicy ruchu. Może się również zdarzyć wybiegający pies albo dziecko, nagłe hamowanie, które spowoduje kolizję na ścieżce rowerowej. Myślmy za innych, ale również ubezpieczmy się. Szczególnie, że dziś jest to bezproblemowe i niedrogie.

.