SETI kończy z poszukiwaniem kosmitów. Program zostaje zawieszony po 21 latach

Specjaliści SETI - zajmujący się pozyskiwaniem dowodów życia pozaziemskiego - ogłosili, że po 21 latach działalności zawieszają program, by skupić się na analizie zebranych danych.

SETI to rozbudowany, wieloletni projekt naukowy, którego celem jest ustanowienie kontaktu z obcymi cywilizacjami pozaziemskimi . W tym celu specjaliści i wolontariusze z całego świata poszukują sygnałów radiowych i sztucznych świateł pochodzących z przestrzeni kosmicznej wykorzystując platformę oprogramowania BOINC. Wraz z MilkyWay i Einstein jest to trzeci duży projekt tego typu, którego głównym celem jest badanie zjawisk w przestrzeni międzygwiezdnej.

Badacze z SETI nie podjęli również decyzji, czy po analizie zebranych danych będą chcieli przyjmować kolejne nagrania od wolontariuszy. Do czasu podjęcia kolejnych kroków, naukowcy polecają zainteresowanym osobom przekazywanie materiałów do innego projektu BOINC, który również przyjmuje nagrania wolontariuszy. Jednocześnie specjaliści SETI przyznają, że znajdą inny sposób, by aktywizować swoją społeczność.