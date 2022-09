SEO360® - branżowy game changer

Szczegóły dotyczące tej usługi oraz uwarunkowań rynkowych, w ramach których powstało SEO360®, tłumaczy poniżej prezes i założyciel SEOgroup – Michał Herok.

Rozwój e-commerce w Polsce i na świecie znacząco przyśpieszył. Szczególnie od czasu pandemii. W 2021 roku dostęp do Internetu posiadało 90,4% Polaków, a w 2022 – 92,4%. Wzrost o 2 punkty procentowe przy takiej skali to dużo. W 2019 roku 53,9% Polaków dokonało zakupu przez Internet, w 2020 – prawie 61%, a w 2021 – 70%. Zatem jeszcze trzy lata temu tylko połowa Polaków dokonywała zakupów w sieci, a obecnie już ¾, a może i więcej biorąc pod uwagę prognozy na 2022 rok, czyli mówimy o 50% wzroście!

Wydajemy również więcej niż wcześniej. Wartość brutto polskiego rynku handlu e-commerce w 2021 r. osiągnęła 105 mld złotych, a prawie 85% Polaków deklaruje, że nawet po zakończeniu pandemii nie zamierza zmniejszyć częstotliwości e-zakupów, w tym 10% planuje robić zakupy online nawet częściej. PwC szacuje, że w 2026 roku wartość brutto polskiego rynku handlu e-commerce, na którym działa aktualnie około 150 tys. przedsiębiorstw, osiągnie poziom 162 mld zł, co oznacza średnioroczny wzrost na poziomie 12%.

Jak wygląda przychód e-commerce w skali globalnej? Z każdym rokiem do tej pory rósł. Zdaniem Statista Statista Digital Economy Compass na rok 2022 był prognozowany wzrost łącznych przychodów o 10%, tj. z 3,843 mld $ do poziomu 4,229 mld $. Tymczasem wraz z kryzysem, który nadszedł mamy pierwsze w jego historii załamanie, co spowoduje, że skurczy się o 2,5% w stosunku do 2021, osiągając spodziewaną wartość 3,748 mld $.

W tak wymagających czasach oczywistym jest, że bycie dobrym w biznesie, to za mało. Aby osiągnąć sukces trzeba być bardzo dobrym i bezbłędnym. Dlatego każdy detal ma znaczenie. Taką usługą jest właśnie SEO360®. Jest ona antidotum na obecne czasy, gdzie nie ma miejsca na złe decyzje szczególnie na rynku e-commerce.

Czym SEO360® różni się od innych usług SEO?

Przede wszystkim to najlepsze SEO jakie można wykonywać w obecnych warunkach, lepsze również od modnego ostatnio SXO. SEO360® jest tak skonstruowane, że stanowi innowację produktową i procesową, z tego powodu jest swoistym game changerem. Pozycjonowanie to wszelkie działania, które mają spowodować, że strona internetowa będzie pojawiała się na czołowych pozycjach wyników wyszukiwania. Za to odpowiada SEO. Ważne jednak by strona nie tyle co była wysoko, ale to co dzieje się dalej, mianowicie czy wzrasta jakościowy ruch, a wraz z nim przychody. To w dużym stopniu zapewnia SXO będące połączeniem SEO i UX. Wymienione UX, czyli user experience oznacza badanie zachowania użytkowników na stronie.

SEO360® idzie jeszcze o krok dalej w stosunku do SXO. Tworzymy strategię, w ramach której badamy między innymi prawdziwe potrzeby konsumentów (customer insight) oraz tworzymy dla nich ścieżki zakupowe (customer journey), również z uwzględnieniem planu content marketingowego, za pomocą których trafiamy precyzyjnie z działaniami na każdym etapie procesu, w którym się znajdują. Zwiększamy im świadomość, budzimy w nich zainteresowanie produktem i końcowo prowadzimy do zakupu. W ramach wspomnianej usługi zbieramy ogromną ilość danych w formie big data, które końcowo prowadzą do wygenerowania ponadstandardowego wzrostu ruchu i przychodów. Jest to coś na co właściciele biznesów czekali z utęsknieniem, szczególnie ci e-commerce’owi, bo oprócz tego mogą za pomocą tej usługi swobodnie dokonać skutecznej ekspansji w każdym europejskim kraju, jak również czekali na to właściciele europejskich biznesów planujących ekspansję w Polsce, uzyskując w ten sposób przewagę konkurencyjną.

Warto przy tym wspomnieć, że integralną częścią SEO360® jest trwały link building, czyli pozyskiwanie stałych linków kierujących do strony klienta, których nikt mu nie zabierze po skończonej umowie. Bardzo duża część agencji SEO, szczególnie w Polsce bazuje na wynajmie linków, tzn. umieszczają artykuły z linkiem do stron klienta, a gdy współpraca się kończy to je usuwają. W ten sposób próbują zmusić ich do wiązania się na lata. Zazwyczaj jednak skutek jest odwrotny, niezadowoleni z takiego rozwiązania klienci tym bardziej są skłonni zakończyć współpracę.

Przez 14 lat istnienia SEOgroup zebraliśmy wszystkie bolączki klientów, zbadaliśmy je, by finalnie znaleźć skuteczne antidotum. Jeśli miałbym opisać nasze działania jednym słowem, to powiedziałbym, że są one po prostu skuteczne. Z punktu widzenia klienta nie ma nic ważniejszego niż to słowo właśnie - skuteczność. Zresztą nie może być inaczej, jeśli w ramach SEO360® gwarantujemy klientom wzrost ruchu oraz przychodów. Na ten moment nie ma drugiej takiej usługi w Europie.

SEO vs. SXO vs. SEO360®

Przykłady skutecznych realizacji.

Przez te wszystkie lata zrealizowaliśmy tysiące kampanii. W naszym portfolio mamy kampanie, które przyniosły naszym klientom na tyle spektakularne efekty, że zostały dostrzeżone przez jury międzynarodowych konkursów. Między innymi przykład kampanii dla marki Expander, którą realizowaliśmy przez dwa lata, przyniosła niesamowite efekty, wręcz nieprzyzwoicie dobre, bo w ciągu niespełna 10 miesięcy poprzez realizację SEO360® zwiększyliśmy klientowi ruch o 172%, a konwersję aż o 760%! Za te działania otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie Mixx Awards 2019 oraz nominację do European Search Awards 2020.

Kolejny przykład to działania dla marki Verizon Connect, które realizujemy nieprzerwanie już od ponad 4 lat, wykonując performance marketing i SEO360® zarówno w Polsce jak i w Niemczech, gdzie generujemy wysokiej jakości leady. Naszym celem jest zwiększanie ich ilości przy jednoczesnym maksymalnym obniżeniu kosztu ich pozyskania i zachowaniu najwyższej ich jakości, aby spełniały kryterium leada kwalifikowanego. Za dotychczasową realizację kampanii dla tej marki otrzymaliśmy aż 3 nominacje w prestiżowych konkursach: European Search Awards 2021, Global Search Awards 2021 i Performance Marketing Diamonds CEE 2021. Przy czym nie jest to na pewno nasze ostatnie słowo.

W tym roku otrzymaliśmy kolejne nominacje do European Search Awards 2022, Global Search Awards 2022 za kampanię SEO360®, prowadzoną dla serwisu HH24 - platformy wsparcia zdrowia psychicznego. Raptem w 6 miesięcy zwiększyliśmy jakościowy ruch organiczny z wszystkich interesujących klienta słów kluczowych o prawie 450% i wzrost pobrań aplikacji o 60%.

Te wszystkie konkursy, które zostały wyżej wymienione, tj. europejskie czy światowe, to są branżowe Oscary, więc jesteśmy dumni z tego, że wyniki naszej pracy zostały dostrzeżone przez jury. Zatrudniamy zespół ekspertów, ludzi którzy mają w zakresie digital marketingu i swoich kompetencji 5 lat doświadczenia i więcej. Nasz zespół liczy 15-20 osób, dlatego jak to mówię, jesteśmy jednostką do zadań specjalnych. Naszą siedzibą jest Gdynia, mamy oddziały w Warszawie i Londynie.

Naszym największym dotychczasowym wyróżnieniem jest nominacja do konkursu Global Search Awards 2021, w którym jako firma zajęliśmy drugie miejsce w kategorii Best Global Small Integrated Search Agency, zatem jesteśmy drugą najlepszą tego typu agencją na świecie. Jest to dla nas ogromna nobilitacja i motywacja, by zapewniać naszym klientom jeszcze większą efektywność w ramach prowadzonych działań.

