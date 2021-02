"Senne streamy" coraz popularniejsze. Twórca zarobił ok. 60 tys. zł w 7 godzin

Ostrzegali go np. przed "złodziejami czającymi się pod oknem", fałszywymi pożarami i odtwarzali różne odgłosy - nadjeżdżającego pociągu, bzyczenia muchy, czy szczekania psa. Sen 26-latka był jednak nieprzerwany i za 7 godzin snu udało mu się zarobić 16 tys. dolarów (prawie 60 tys. zł).

- Kiedyś pracowałem jako kierowca Ubera. Zarabiałem 16 dolarów za godzinę. Zmieniacie moje życie, to szalone - opowiadał po przebudzeniu. O nocy, gdy udało mu się zarobić tę ogromną kwotę, opowiada w nagraniu udostępnionym na YouTubie:

Chociaż "senne streamy" pojawiły się jeszcze w 2017 roku, to w 2021 roku przeżywają rozkwit. To, że może to być rodzaj pełnoetatowej pracy, dobrze ilustruje przypadek innego streamera o pseudonimie Super Mainstream.