To był zwykły, ciepły dzień lata 1954 roku w typowym amerykańskim domu na przedmieściu. Pani Smith jak co rano wyprawiła dzieci do szkoły, pocałunkiem pożegnała idącego do pracy męża i zabrała się za sprzątanie kuchni. Zanim zdążyła skończyć ładowanie zmywarki, zadzwonił telefon. Głos mężczyzny w słuchawce był spokojny, czysty i wyraźny: "Dzień dobry pani, czy mógłbym zająć pani chwilę przedstawiając nasz najnowszy… Toster. Konwalia. Lodowiec."