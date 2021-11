Scania P450 Tajfun. Armatka wodna, której użyto na polsko-białoruskiej granicy

Scania P450 Tajfun na granicy polsko-białoruskiej

Zgodnie z opisem producenta, Scania P450 Tajfun to pojazd typu armatka wodna zbudowany na podwoziu Scania P450. Jest wyposażony w napęd 6X6, a jego główne przeznaczenie to rozpraszanie zamieszek. Przy użyciu pojazdu można też przesuwać różnego rodzaju przeszkody. Umożliwia to zamontowany z przodu hydraulicznie sterowany lemiesz do niszczenia barykad. Więcej szczegółów pojazdu można zobaczyć na poniższym wideo.