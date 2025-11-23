Satelity będą same się kontrolować na orbicie? Kontrolerzy odpoczną

Megakonstelacje satelitów znajdujące się na niskiej orbicie okołoziemskiej obsługują dziś łączność komórkową, nawigację i monitorują pogodę na powierzchni Ziemi. Wraz z lawinowym rozrostem sieci rośnie jednak presja na stacje naziemne: ograniczenia mocy obliczeniowej i przepustowości kanałów przekładają się na większe opóźnienia. To kluczowy wskaźnik jakości usług dla użytkowników końcowych wszystkich tych usług.

W najnowszej pracy opublikowanej w periodyku "Space: Science & Technology", Yuhe Mao z Nanjing University of Aeronautics and Astronautics wraz ze współautorami proponują przeniesienie kontroli nad satelitami na swoiste satelity zarządzające znajdujące się na orbicie. To one miałyby komunikować się zarówno ze stacjami naziemnymi, jak i innymi satelitami zarządzającymi.

Co do zasady, takie satelity miałyby być sprzętowo takie same, jak pozostałe satelity megakonstelacji, ale jednocześnie miałyby działać w innym trybie wybranym przez algorytm ze względu na położenie na orbicie. Efekt tego miałby być taki, że tylko te satelity łączyłyby się z Ziemią, co znacząco ograniczałoby ruch i upraszczało sterowanie satelitami. Pozostałe satelity konstelacji same dobierałyby najlepszego satelitę zarządzającego, z którym by się kontaktowały.

Warto tutaj zwrócić uwagę, że nie zawsze najlepszym satelitą byłby ten, który znajduje się najbliżej. Satelita musiałby zawsze wybierać tego "zarządcę", który przez najdłuższy czas pozostanie w jego polu widzenia. Badcze przekonują, że wystarczy tutaj zastosować stosunkowo prosty algorytm predykcyjny bazujący na kącie geocentrycznym między satelitami. W ten sposób, w prostych obliczeniach można byłoby szybko oszacować, który satelita najpóźniej zniknie z pola widzenia.

W ramach testów rozwiązania naukowcy stworzyli symulację konstelacji składającej się z 1248 satelitów, których parametry odpowiadały wczesnym satelitom Starlink. W przypadku takiej konstelacji, sieć podzieliła się na 81 obszarów zarządzania, z jednym satelitą zarządzającym w każdym obszarze. Analiza potwierdziła, że w takim przypadku, jedynie średnio sześć satelitów na godzinę zmieniało satelitę zarządzającego.

Efekt? Satelity takiej konstelacji były w stanie oferować opóźnienie rzędu 4,7–7,8 ms, wobec 18,4 ms bez tego autonomicznego mechanizmu utrzymania sieci. Autorzy opracowania podkreślają, że to na razie wynik teoretyczny; model nie uwzględnia jeszcze obciążenia poszczególnych satelitów zarządzających. Prace nad rozwiązaniem nadal trwają.