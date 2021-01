Satelity będą monitorować zagrożone gatunki. Technologia pomoże je chronić

Technologia pomoże w walce o zagrożone gatunki

Eksperci skupili się na podglądaniu słoni, a wnioski z przeprowadzonych badań przedstawili na łamach czasopisma naukowego "Remote Sensing in Ecology and Conservation". Ich metoda okazała się niezwykle skuteczna, a jej głównymi atutami była eliminacja problemów związanych z przekraczaniem granic czy niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Były to najważniejsze wyzwania towarzyszące wcześniejszym rozwiązaniom.