Satelita technologiczna OPS-Sat w końcu wystartowała. W jej tworzeniu uczestniczyli Polacy

Pierwszy lot rakiety Sojuz-ST-A został odwołany na krótko przed planowanym startem. Doszło do błędu w elektronicznym systemie inicjowania pracy układów rakiety. Rakieta została ponownie wyniesiona na orbitę dzisiaj (18.12) około godz. 9:54 czasu polskiego.

Wstępny plan zakładał, że rakieta Sojuz-ST-A zostanie wyniesiona na orbitę 17 grudnia o 9:54 czasu polskiego. Miało to nastąpić w Gujanie Francuskiej przy wykorzystaniu kosmodromu Kouru. Doszło jednak do nieplanowanego błędu w elektronicznym systemie inicjowania pracy układów rakiety. W związku z tym odwołano dalsze działania.

Sojuz-ST-A wystartuje już niedługo

Ważna misja z punktu widzenia Polaków.

Na podkładzie rakiety znajduje się satelita ESA OPS-Sat. Jest to laboratorium przeznaczone do sprawdzania satelitów i pracy podsystemów pokładowych. W jej tworzeniu uczestniczyli polscy eksperci z warszawskiego oddziału międzynarodowej spółki GMV. Polacy stworzyli m.in. oprogramowanie pokładowe. Zapewniają, że jest to pierwszy raz, gdy zaprojektowany i wykonany w Polsce tzw. flight software dla satelity ESA zostanie uruchomiony na orbicie.