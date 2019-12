Santander reaguje na nowość w Google Chrome. Widzisz taki komunikat? Bank wyjaśnia, co zrobić

Google Chrome ostrzega swoich użytkowników informacją, że ich hasło może wyciec. Taka wiadomość potrafi zmrozić krew w żyłach, więc na wszelki wypadek banki uspokajają. Santander tłumaczy, co należy zrobić, gdy pojawi się alarmujący komunikat.



Na początku grudnia do Google Chrome na Androida trafia nowa funkcja ostrzegania o potencjalnej kradzieży haseł. Przeglądarka poinformuje użytkownika, gdy ten będzie się logować hasłem, które wcześniej mogło trafić do sieci. Wcześniej podobna opcja trafiła na komputerową wersję Chrome'a.

Santander przypomina, że Google wyświetla informacje, jeśli hasło będzie w zebranej bazie skompromitowanych danych. Nie oznacza to jeszcze, że przestępca ma do niego dostęp i co najważniejsze, że poznał też login do banku. Ale jeśli jesteśmy już na celowniku, korzystamy z tego samego zabezpieczenia, to możemy mieć niebawem problem.