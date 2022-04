Samsung zaprezentował najnowszy przenośny dysk SSD T7 Shield, zapewniający wyjątkową wydajność i niezawodność, zamkniętą w wytrzymałej konstrukcji o kompaktowych rozmiarach karty kredytowej. T7 Shield to najnowszy członek rodziny przenośnych dysków Samsung SSD T7, która obejmuje model T7 – dysk do codziennego użytku, zapewniający niezwykle szybkie prędkości transferu oraz elegancki wygląd, a także T7 Touch[1] – nagradzany na targach CES dysk PSSD z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych dla lepszej ochrony danych.

T7 Shield to najtrwalszy do tej pory dysk PSSD Samsung, który idealnie nadaje się dla twórców podróżujących lub pracujących w terenie. Urządzenie oferuje użytkownikom doświadczenia bogate w dane, jednocześnie chroniąc przed ich utratą w wyniku narażenia na działanie czynników atmosferycznych lub nieszczęśliwego wypadku. Starannie zaprojektowany dysk T7 Shield jest odporny na wstrząsy od upadków z wysokości do trzech metrów[2], a dzięki stopniowi ochrony IP65 pozostaje także pyłoszczelny i wodoodporny[3]. Nowa, wytrzymała konstrukcja T7 Shield jest ponadto lekka i kompaktowa – waży zaledwie 98 gramów.

Zaprojektowany do pracy z wieloma urządzeniami dysk Samsung T7 Shield może przechowywać dużą ilość danych takich jak zdjęcia, gry, a także filmy w rozdzielczości 4K lub 8K na komputerze PC, Mac, smartfonie (z systemem Android) lub konsoli do gier[8]. Dodatkowo T7 Shield oferuje wzmocnione zabezpieczenia (*256-bitowe szyfrowanie AES – Advanced Encryption Standard) z szyfrowaniem sprzętowym, dzięki czemu dane użytkowników pozostają chronione nawet w przypadku utraty urządzenia. Ponadto zapewnia on dostęp do autorskiego oprogramowania Samsung Magician Software[9], które pozwala na wygodne zarządzanie dyskiem.