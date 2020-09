WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

samsung + 2 samsung qledtelewizory samsung 5 godzin temu Informacja prasowa Samsung QLED 8K Q700T już dostępny w Polsce Rodzina telewizorów Samsung QLED 8K powiększyła się o nowy model Q700T dostępny w rozmiarze 55 i 65 cali. To już trzecia, po Q950T i Q800T seria telewizorów 8K, co potwierdza, że w Polsce rośnie zainteresowanie telewizorami oferującymi najwyższą jakość obrazu i wyposażonymi w sztuczną inteligencję. Podziel się Samsung QLED 8K Q700T już dostępny w Polsce (Materiały prasowe) Na polskim rynku zadebiutował najmłodszy telewizor z rodziny QLED 8K – Q700T.

Dostępny będzie w rozmiarze 55 i 65 cali.

Telewizor Q700T wyposażony został w potężny Procesor Quantum 8K, technologię Dźwięku Podążającego za Obiektem (OTS+) oraz w liczne udogodnienia dla graczy.

Telewizor Q700T wyposażony został w potężny Procesor Quantum 8K, technologię Dźwięku Podążającego za Obiektem (OTS+) oraz w liczne udogodnienia dla graczy.

Sprzedaż telewizorów Samsung QLED 8K wzrośnie w tym roku pięciokrotnie, do około 2 tys. sztuk. W ciągu ostatnich dwóch lat firma Samsung nieustannie udoskonala ofertę telewizorów wyróżniających się czterokrotnie większą rozdzielczością niż 4K. Teraz postanowiła także wyjść naprzeciw oczekiwaniom graczy, którzy szukają jak największej rozdzielczości i wsparcia dla konsol w relatywnie małym, jak na 8K, telewizorze. Szacujemy, że sprzedaż telewizorów 8K wzrośnie w tym roku pięciokrotnie (do ok. 2 tys. sztuk) – mówi Grzegorz Stanisz, szef działu RTV Samsung Electronics Polska. – Wprowadzenie do oferty telewizora 8K o przekątnej 55 cali to odpowiedź na sygnały od osób, które poszukują telewizora o mniejszej przekątnej, ale o najwyższej jakości obrazu. To także efekt stale rosnącego zainteresowania i rosnącej dostępności tych zaawansowanych telewizorów. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Odkryj nowy wymiar rzeczywistości Podobnie jak w wyższych modelach telewizorów z rodziny QLED 8K, w modelu Q700T zastosowano Procesor Quantum 8K, który analizuje oglądane treści w czasie rzeczywistym. Przy wykorzystaniu Inteligentnego Skalowanie do 8K materiały, niezależnie od oryginalnego źródła, są skalowane do rozdzielczości jak najbliższej 8K.* Dzięki temu widz może na nowo odkryć ulubione filmy czy archiwalne nagrania w zupełnie nowej odsłonie. Ponadto Bezpośrednie Strefowe Podświetlenie sprawi, że niezależnie od tego czy na ekranie będą wyświetlane sceny odgrywane w głębokiej ciemności czy skąpany w słońcu krajobraz, odbiorca zobaczy wyraźnie wszystkie detale. Z kolei Funkcja Adaptacji Obrazu spowoduje, że pora dnia czy oświetlenie panujące w pomieszczeniu przestaną mieć znaczenie, a Szeroki Kąt Widzenia – że każde miejsce przed telewizorem będzie równie doskonałe. Idealny do rozgrywek Model telewizora Samsung Q700T został wyposażony także we wszystkie niezbędne udogodnienia dla graczy. Dynamiczny Korektor Czerni gwarantuje wyświetlanie na ekranie nawet najdrobniejszych szczegółów w najciemniejszych scenach, a technologia FreeSync pozwoli cieszyć się niezwykle płynnymi ruchami bez zakłóceń. Samsung wprowadził też rozwiązania, dzięki którym gracze będą mogli podszkolić swoje umiejętności. Funkcja Multi View umożliwia podzielenie ekranu na dwie części i kontynuowanie gry przy jednoczesnym oglądaniu filmików instruktażowych z Youtube. Dźwięk w samym środku akcji Nowością, która w 2020 roku trafiła do telewizorów Samsung, jest technologia Dźwięku Podążającego za Obiektem (OTS+). Nowy system, składający się z ośmiu wbudowanych głośników, umieszczonych po 4 stronach telewizora Q700T, pozwala dostarczyć więcej szczegółów audio oraz przenieść widza w sam środek akcji. Ponadto Aktywny Wzmacniacz Głosu (AVA) sprawi, że kiedy oglądanie filmu zakłócą prace remontowe odbywające się za ścianą, już nie musimy odruchowo sięgać po pilota. Telewizor sam wykrywa zmiany w scenie dźwiękowej i automatycznie dostosowuje poziom głośności dialogów. Idealnym uzupełnieniem wrażeń dźwiękowych płynących z telewizora Q700T będą stanowić soundbary z Q-serii. Teraz, dzięki zastosowaniu funkcji Q-Symphony, oba urządzenia mogą ze sobą współgrać w pełnej harmonii. Brzmienie pochodzące z soundbara – przykładowo modelu Q70T – zostaje połączone i wzmocnione z dźwiękiem płynącym z telewizora. Zsynchronizowany system audio jest skierowany do przodu, na boki i ku górze, pozwalając całkowicie zanurzyć się w oglądanych treściach. *Efekt skalowania zależy od typu i jakości materiału wejściowego. Skalowanie może nie działać na materiały przesyłane z komputera i w trybie Gra. Informacja prasowa