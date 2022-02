Samsung Galaxy S22 - premiera, na którą warto było czekać

Samsung S22 - lider w swojej kategorii

Nowoczesny procesor Samsung Exynos, 3-krotny zoom cyfrowy, aparat główny o rozdzielczości aż 50 Mpix, wbudowany rysik S Pen, zaawansowane rdzenie Cortex - to tylko kilka podstawowych zalet najnowszej propozycji Samsung Galaxy S22. Samsung proponuje obecnie doskonały, bardzo zgrabny, trwały, odporny na uszkodzenia telefon o wyjątkowych funkcjonalnościach w rozsądnej półce cenowej. Sam Samsung uwodzi także swoim wyglądem i ciekawą kolorystyką. Użytkownicy zwracają jednak uwagę na to, co jest w środku, a tutaj można znaleźć bardzo cenne funkcjonalności, doskonałą jakość aparatu, wyjątkowo efektywny procesor smartfona.

Smartfon Samsung Galaxy S22 - poznaj go bliżej

Nowe smartfony Samsung Galaxy S22 mają aluminiową konstrukcję z Armor Aluminium. Dzięki temu są wyjątkowo trwałe i stabilne. Telefon jest dobrze chroniony przed różnego rodzaju uszkodzeniami i zarysowaniami. Symetryczne ramki wykonane w minimalistycznym stylu w połączeniu z piękną kolorystyką przygotowaną specjalnie dla Samsung nadają wyjątkowy efekt i niepowtarzalny charakteru temu smartfonów. Samsun Galaxy S22 ma szklany tył i przód. W obu przypadkach zastosowano szklane wykończenie i ochronę wyświetlacza Corning Gorilla Glass Victus+. Zastosowane w tym modelu Samsung szybki są wyjątkowo solidne, odporne na zarysowania i innego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Pojemność baterii i szybkie ładowanie 25W sprawiają, że Samsung Galaxy S22 pozwala cieszyć się długimi godzinami pracy i rozrywki bez konieczności ponownego ładowania urządzenia. Pojemność baterii to aż 3700 mAh.

Bateria, obudowa, jednostka główna - wszystko to w Samsungu jest doskonale chronione. Najwyższa klasa szczelności IP68 gwarantuje, że do środka telefonu nie dostanie się nie tylko pył, ale i woda, która mogłaby spowodować jego uszkodzenie. To najwyższa ochrona Galaxy przed różnego rodzaju awariami.

Specyfikacja Smartfonów S22 - co warto wiedzieć

Technologia Ray Tracing w odniesieniu do Samsunga już od jakiegoś czasu rozgrzewała wyobraźnię fanów marki. W najnowszym smartfonie zastosowano najszybszy w historii Galaxy procesor. Uzupełnia jego efektywność solidna pamięć RAM 8 GB. Ten duet sprawia, że Galaxy jest wyjątkowo wydajnym smartfonem. Gwarantuje efektywną pracę nawet przy dużym obciążeniu, wymagających zadaniach, pracy na kilku aplikacjach jednocześnie. Ponadto, zastosowane w najnowszym Galaxy szybkość, która pozwala na jeszcze wygodniejsze korzystanie z ulubionych aplikacji.

Nie musisz się już martwić, że smartfon z Androidem się zatnie, a ty w najważniejszym momencie stracisz szansę na pobicie własnego rekordu w grze lub wykonanie wyjątkowego ujęcia podczas nagrywania wideo. W urządzeniu Samsung Galaxy S22 tego typu problem już właściwie nie występuje, ponieważ zastosowano w tym smartfonie adaktacyjne odświeżanie ekranu na poziomie do 120 Hz. Takie wartości gwarantuję, że wyświetlacze będą idealnie i płynnie działać nawet najbardziej wymagającej grafice. Najnowsze modele Samsung gwarantują, że cały czas dostępne są dla ciebie najszybsze sieci internetowej. Kiedy zajrzysz w specyfikację, przekonasz się, że Galaxy S22 daje pełne możliwości strumieniowania filmów wysokiej jakości. Problemu nie stanowi także przesyłanie większych ilości danych. Wszystko to dzięki obecności modułu 5G oraz wykorzystanie w tym modelu technologii WiFi 6E.

3-krotny zoom cyfrowy i nie tylko

Szeroki kąt widzenia, 6,1-calowy ekran o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli, wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X - to wszystko sprawia, że S22 to model idealnie dopasowany do bardzo różnorodnych potrzeb. Możesz nim tworzyć zjawiskowe zdjęcia i oglądać filmy w najwyższej jakości. Gaming w tej formie także nabiera nieco innego wymiaru. Sięgając po Galaxy S22, zyskujesz niezapomnianą jakość obrazu podczas rozrywki i pracy. Wiele zmienia także zaawansowany aparat o rozdzielczości aż 50 Mpix. Stworzysz razem z nim naprawdę niepowtarzalne, wyraziste, pełne kolorów zdjęcia, które będą wyjątkową pamiątką. Z powodzeniem wykorzystasz je w profesjonalnych prezentacjach, jak i postując na Instagramie. Użytkownicy zwracają także uwagę na nowy wymiar nocnych zdjęć. Samsung Galaxy S22 poradzi sobie nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Dzięki zastosowaniu dużych pikseli (2 µm) łatwiej przechwytujących światło oraz sztucznej inteligencji, która precyzyjnie i automatycznie dobiera optymalne do sytuacji ustawienia nawet przy wymagającej nocnej scenerii sobie poradzisz. Z pewnością nie bez znaczenie jest tutaj także 3-krotny zoom optyczny. Jego siłę wzmacnia jeszcze optyczna stabilizacja obrazu (OIS). Połączenie wszystkich tych funkcjonalności sprawia, że twoje fotografie zyskują zaskakującą ostrość. Widać to także doskonale przy robieniu tzw. zdjęć wizerunkowych. Tryb portretu to bardzo precyzyjnie przygotowana funkcjonalność, która pozwala ci uchwycić naturalne piękno fotografowanej osoby, a także utrwalić towarzyszące jej w danym momencie emocje.