Samoloty zderzyły się na lotnisku w Szkocji. Bombardrier uderzył w Embraera [Zdjęcia]

Na terenie międzynarodowego portu lotniczego w Aberdeen w północnej Szkocji doszło do incydentu z udziałem dwóch maszyn. Zderzyły się ze sobą samoloty brytyjskich linii lotniczych Flybe i Loganair . Ze wstępnych ustaleń wynika, że maszyna należąca do pierwszego przewoźnika (Bombardier Q400), uderzyła w tył Embraera 145.

- Najważniejsze jest to, że nikt nie został ranny w tym incydencie. Nie spodziewamy się, że to niefortunne zdarzenie doprowadzi do zakłóceń podczas lotów Loganair z Aberdeen. Mamy do dyspozycji samolot w stanie pełnej gotowości, aby realizować nasz harmonogram - napisały brytyjskie linie lotnicze w specjalnym oświadczeniu.